فرنسا وبريطانيا يتفقان للرد على ما أسموه بـ ” السلوك العدواني ” لروسيا

باريس(صدى):

وصلت كلًا من رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاتفاق على استمرار في الرد على ما أسمياه: ” السلوك العدواني لروسيا ” .

وبالتطرق للبيان الذي أصدره، ممثل مكتب رئيس الوزراء البريطانية، جاء فيه أن رئيسة الوزراء البريطانية تحدثت مع الرئيس الفرنسي ” ماكرون ” ، وحدثته عن آخر التطورات على خلفية الوضع حول الحادث الذي وقع في سالزبوري في 4 مارس، وتحدثت عن الخلاصة التي توصلت إليها الحكومة، وعن أنه من المحتمل جدًا، أن تكون روسيا هي المسؤولة عن عملية تسميم سيرغي و يوليا سكريبال.

وذكر البيان أيضًا: ” ناقش ماكرون وماي، على نحو واسع وتفصيلي سلوك روسيا العدواني، واتفقا على أنه سيكون من المهم، الرد عليه سوية مع الحلفاء ” .

وعلى صعيد آخر، وصفت وزارة الخارجية الروسية، بيان ” ماي ” سكريبال بـ ” عرض سيرك في البرلمان البريطاني ” ، مشيرة إلى بدء حملة سياسية هستيرية، تقوم على الاستفزاز.

ويجدر الإشارة، إلى أنه جاء في ادعاء رئيسة الوزراء البريطانية، أن روسيا متورطة في عملية تسميم العقيد الروسي المنشق، سيرغي سكريبال، الذي كان يعمل لصالح المخابرات البريطانية بغاز الأعصاب.