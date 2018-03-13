غوارديولا لا يشغل تفكيره بحسم لقب الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لا يريد أن يفكر في أنر حسمه للدوري الإنجليزي في حالة فوزه على اليونايتد على أرضه.

وفي هذا السياق قال غوارديولا : “ نريد أن نكون أبطال الدوري الإنجليزي.. لكن صدقوني فإن قبل وبعد مباراة يونايتد سنلعب ربع النهائي “.

وتابع: ” أتفهم مشاعر الجماهير، لكن حسنا أهم شيء أن نكون الأبطال ولا يهم متى وأين؟ ” .

ويحتاج سيتي الذي يتقدم بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه يونايتد، أولاً للفوز على إيفرتون في 31 مارس، قبل أن يفكر في الاحتفال باللقب إذا حسم قمة مانشستر في 7 أبريل.