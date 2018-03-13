غوارديولا لا يشغل تفكيره بحسم لقب الدوري الإنجليزي
يبدو أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لا يريد أن يفكر في أنر حسمه للدوري الإنجليزي في حالة فوزه على اليونايتد على أرضه.
وفي هذا السياق قال غوارديولا : “ نريد أن نكون أبطال الدوري الإنجليزي.. لكن صدقوني فإن قبل وبعد مباراة يونايتد سنلعب ربع النهائي “.
وتابع: ” أتفهم مشاعر الجماهير، لكن حسنا أهم شيء أن نكون الأبطال ولا يهم متى وأين؟ ” .
ويحتاج سيتي الذي يتقدم بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه يونايتد، أولاً للفوز على إيفرتون في 31 مارس، قبل أن يفكر في الاحتفال باللقب إذا حسم قمة مانشستر في 7 أبريل.
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