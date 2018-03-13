فريق إندونيسي يحارب الأخبار المزيفة على الإنترنت

جاكرتا(صدى):

جندت الشرطة الأندونيسية فريق عمل خاص، تتلخص مهمته في محاربة الأخبار المزيفة؛ لتطهير وتنظيف المواقع الإلكترونية من الخدع والتحذيرات الكاذبة وذلك في الحرب ضد الأخبار الوهمية.

حيث أن فريق مكافحة التزييف تشكل تحت رئاسة هيئة التحقيق الجنائي، للإبحار عبر الشبكة العنكبوتية للتعامل مع نشر المعلومات المغلوطة في نطاق سلطة الشرطة، مع توجيه الاتهام ضد من ينشرها.

والجدير بالذكر أن البلاد قد شهدت مؤخرًا موجة من الأخبار الكاذبة تتراوح من القضايا الدينية إلى مزاعم الشيوعية.