رينو زوي R110 موديل 2018 تضيف تجهيزات جديدة وقوة أكبر في جنيف

جنيف(صدى):

قامت رينو بتحديث زوي بشكل محدود كموديل 2018 ، والتي تستخدم الآن محركًا كهربائيًا أكثر قوة. وتم تطوير المحرك في الشركة وحمل اسم R110 ، وهو يمثل تطور للمحرك R90 الذي يتواجد في زوي الحالية. ويولد المحرك بقوة 107 حصان مع عزم دوران 225 نيوتن متر وهو ما يمقل تحسن بواقع 16 حصان.

وتأخذ سيارة رينو زوي موديل 2018 قرابة 11.4 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) ، وهي أقل بحوالي ثانيتين من النسخة السابقة عليها عند التسارع من 80-120 كم / ساعة (50-75 ميلا في الساعة) ، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 135 كم / ساعة .

وتدعي رينو أن السيارة تأتي مع بطارية ليثيوم أيون بقوة 41 كيلوواط ساعة ، والتي يمكن شحنها من 0 إلى 80 في المئة في أقل من ساعة و 40 دقيقة ، كما أن R110 لديها نطاق تنقل إجمالي بواقع 300 كم في الصيف ، و 200 كم خلال الشتاء.

وبفضل هذه الزيادة في الطاقة ، أصبحت زوي أكثر استجابة ومتعددة الاستخدامات عند استخدامها للرحلات خارج المدينة ، وقالت مديرة برنامج المساعدة في الشركة إليزابيث ديلفال. “بالإضافة إلى توفيرها متعة قيادة ، فإن زوي ستستفيد أيضًا من أطول مدى متوفر للسيارات الكهربائية في السوق “.

وبالإضافة إلى جعل السيارة الهاتشباك الصغيرة بدون أي انبعاثات وأكثر قوة ، فقد أطلقت الشركة أيضًا لونًا جديدًا خصيصًا لها يسمى Blueberry Purple ، وهو ما يضيف لمسة خاصة بنفسجية للوحة القيادة ، فتحات التهوية ، قاعدة ناقل الحركة ، ومكبرات الصوتية المحيطة.

كما يتميز الطراز الكهربائي الصغير بتنجيد قماشي وأسود وبنفسجي ، ودعم Android Auto لنظام المعلومات والترفيه R-Link Evolution. وستفتح رينو الحجوزات على السيارة في فرنسا الشهر المقبل ، تليها الأسواق الأوروبية الأخرى بعد فترة وجيزة.