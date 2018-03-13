بالفيديو.. هيلاري كلينتون تتعرض لموقف محرج في الهند

واشنطن(صدى):

تعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ” هيلاري كلينتون ” ، لموقف محرج خلال زيارتها للهند، حيث انزلقت من على سلالم أحد المعالم السياحية الشهيرة، وذلك بعد خمسة أشهر من كسر قدمها في لندن في موقف مشابه.

حيث التقطتها عدسات الكاميرات التي رافقتها أثناء رحلتها في مدينة ماندو بالهند، وكانت لحظة سقوطها من على السلالم الحجرية، في قصر جهاج ماها، حيث لم تنزلق مرة واحدة بل مرتين مع مساعديها.

وعقب انزلاق كلينتون على السلالم، قامت بخلع حذائها، لتمشي حافية، حتى تستطيع أن تستكمل هبوطها من على السلالم.