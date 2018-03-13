” نزاهة ” تستكمل التحقيقات في مشاريع الطوال رغم استمرار الأزمة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، توجيهات عليا باستكمال التحقيقات في مشاريع بلدية الطوال التابعة لأمانة جازان، بعد أن توقفت إثر تراشق الاتهامات بينهما.

وبدأت التحقيقات مطلع الشهر الجاري في مشاريع البلدية والبالغ عددها ما يقارب الـ60 مشروعاً، ثم توقفت على خلفية اتهام فريق عمل ” نزاهة ” مسؤولي البلدية باحتجازهم، بعد رفض البلدية استكمال تسليم المستندات.

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