مواصلة البحث عن فتاة ابتلعتها أمواج البحر بحقل

محمود البلوي(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري، فهد بن صالح العنزي، أنه ورد بلاغًا، أمس الإثنين، يفيد بفقدان فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في منطقة حصيات الأشهب في محافظة حقل.

وأضاف ” العنزي ” أن شقيق الفتاة قال أنها فقدت أثناء ممارستها للسباحة بالمنطقة المسماة ” حصيات الأشهب ” شمال مركز السلطانية، وهي منطقة غير مخصصة للسباحة، لافتًا إلى إنه بحث عنها برفقة والدتهما ولكنه لم يجدها.

وأشار المقدم فهد العنزي، إلى أن فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية تحركت إلى الموقع للبحث عن الفتاة المفقودة، مؤكدًا أن عمليات البحث مازالت مستمرة.