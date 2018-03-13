زهور الكرز تزيد الطاقة الإيجابية في الربيع

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة كورية حديثة أن زهور الكرز تأتي على رأس قائمة زهور الربيع في إطلاق الطاقة النفسية الإيجابية لدى الإنسان.

حيث قام فريق البحث بتحليل الانطباعات والعواطف لدى 40 رجلا ومثلهم من النساء عندما عرضت عليهم صور مجموعة من الزهور التي تتفتح في فصل الربيع، و هي الفورسيتيا والأزاليا والمشمش الياباني والكرز وأشجار الماجنوليا، وطلب منهم تقييم انطباعاتهم، فتبين أن جميع الزهور الخمسة تسهم في تجديد الحيوية وتقليل التوتر والإحساس بالكآبة.

مع العلم أن كل زهرة تركت انطباعًا معينًا ما بين الإحساس بالرقة والديناميكية وغيرها من المشاعر، أما زهرة الكرز فقد تركت إحساسا بالاسترخاء، كما ترتبط بصورة وثيقة بنقل الإحساس بالأمان والحرية من بين أنواع الزهور الخمسة بسبب قدرتها على خلق جو من الراحة والطمأنينة، كما أنها الأكثر فاعلية في خفض مستوى الاكتئاب.

مع العلم أن زهرة الكرز تعرف في اليابان باسم ساكوران وهي خاصة بالزينة أما ثمار الكرز فهو صنف مختلف.