الإمارات تنفي منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.. وتؤكد كذب الجزيرة

أبوظبي(صدى):

نفى مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في الإمارات، اليوم الثلاثاء، منح أي امتياز لشركة ” قطر للبترول ” وتوقيع اتفاقيات بينها وبين شركة ” بترول أبو ظبي “.

وأكد المجلس الأعلى للبترول أنه لم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط، قائلًا ” لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة هذا التمديد “.

وأشار المجلس إلى أنه تم مؤخرًا تمديد الامتياز في حقل البندق للائتلاف الياباني الذي يديره منذ أكثر من 30 عامًا، لافتًا إلى أن هذا الحقل مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر نظرًا لموقعه الجغرافي فقط.

وكانت قناة الجزيرة القطرية تداولت أنباء زائفة حول توقيع اتفاقية امتياز بين قطر للبترول والمجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، وينص على مواصلة الشركات القطرية تعاملها في حقل البندق النفطي المشترك كما زعمت.