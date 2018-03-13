بالفيديو .. انهيار أطول مبنى بفرانكفورت فى 5 ثوان

واشنطن(صدى):

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة مؤثرة أثناء تفجير أكبر مبنى بالمدينة الأمريكية ” فرانكفورت ” فى 5 ثوان فقط.

حيث أشرف على عملية الهدم فريق من المهندسين، أسقطوا المبنى القديم البالغ طوله 103 مترات، وإعادة بنائه من جديد، حيث كان المبنى يحتل المركز الـ 12 في قائمة أطول مباني ولاية ” كنتاكى ” الأمريكية.

كما نال الفيديو انتشارًا كبيرًا على شبكة الإنترنت فى الساعات الماضية، بعدما أثارت طريقة هدمه دهشة وإعجاب الملايين.