فوائد المكسرات للمرأة ومحاذير الإكثار منها

متابعات(صدى):

توفّر المكسرات الكثير من المغذيات التي تحتاجينها وقت الحمل، ومن المفيد إدماجها ضمن نظامك الغذائي، لكن هناك ما تحتاجين معرفته عن أكل الفستق والمكسرات المشكلة خلال هذه الفترة الهامة لصحتك وصحة الجنين:

المكسرات بشكل عام مصدر صحي لتغذية الجنين، فهي تحتوي على البروتين والدهون الجيدة المفيدة لنمو دماغ الطفل، وحمض الفوليك الضروري لنمو جهازه العصبي، والألياف الغذائية التي تخفّف الإمساك خلال الحمل.

وعند أكل المكسرات المشكلة تحصلين على توليفة رائعة من المعادن مثل: البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم والحديد، ويعتبر الفستق واللوز من المكسرات قليلة السعرات مقارنة بالكاجو والجوز.

محاذير: إذا كان لديك تاريخ عائلي من الحساسية تجاه الجوز أو أي نوع من المكسرات عليك الابتعاد عن الفستق وقت الحمل، وعدم تناول المكسرات المشكلة يومياً، فقد أظهرت دراسات أن تناولها يومياً في هذه الحالة يزيد خطر إصابة الطفل بالربو بنسبة 50 بالمائة.

وبشكل عام، الأفضل اختيار المكسرات غير المملحة لأن زيادة الملح تؤدي إلى احتباس الماء وتورّم القدمين أثناء الحمل.