شرطة القطيف تضبط مصنعا لإعداد المعسل المغشوش

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة محافظة القطيف، عن ضبطها لمصنع لإعداد المعسل المغشوش ومواد التصنيع وعلب التغليف ولواصق العلب تحمل شعارات ماركات تجارية.

جاء ذلك في إطارالحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، والتي تتم بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، حيث قادت الحملة الميدانية عملية ضبط مصنع المعسل المغشوش، الذي تم إغلاقه وتسليم الموقع لممثل وزارة التجارة.

ومن ناحية أخرى، تم ضبط عدد من المواقع غير المرخصة لإصلاح المركبات بمواقع متعددة بالمحافظة، وإغلاق ” 4 ” مقاهٍ و ” 25 ” مزرعة غير نظامية، تم التعامل معها من قِبَل ممثل بلدية قطيف.

ومن جانبه، أكد العقيد زياد الرقيطي، الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به شرطة محافظة القطيف، من حملات أمنية شملت عدداً من المواقع المختلفة بالمحافظة.