صورة لقرد مدخن تثير مواقع التواصل الاجتماعي

جاكرتا(صدى):

هاجمت جماعات حقوق الإنسان حديقة حيوان باندونج في اندونيسيا؛ بسبب فيلم فيديو بثته على موقعها على شبكة الإنترنت.

والفيديو عبارة عن قرد التقط بقية سيجارة مشتعلة ألقاها أحد رواد الحديقة، وشرع في تدخينها بسحب أنفاس منها، وظهر في الخلفية عدد من رواد الحديقة وهم يضحكون.

وصح مسئول بإحدى الجماعات إن هذا المشهد لا ينبغى أن يثير الضحك؛ لأنه يدل على أن إدارة الحديقة لا تولي سلامة الحيوانات الاهتمام الكافي، ولا تلزم الرواد باتباع القواعد السليمة لزيارة حدائق الحيوان.