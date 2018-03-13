تركيا تزعم سيطرتها على عفرين بالكامل.. والأكراد: لم يحدث

أنقرة(صدى):

زعم السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال التركي طوقت منطقة عفرين السورية ذات الأغلبية الكردية بالكامل، فيما نفت وحدات حماية الشعب الكردي هذا الأمر، مؤكدة استمرار قتالها للحفاظ على أرضها.

وكانت الجيش التركي ادعى الجيش التركي أنه سيطر على أراض شديدة الأهمية في المنطقة، ما يمثل تقدماً كبيراً للعملية التركية على المقاتلين الأكراد، بحد قوله.

من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية منذ 18 فبراير، قد ارتفعت إلى 1181 شخصًا.