” حلا المطيري تدرب الهلال ” .. هاشتاج ساخر يستفز الجماهير الهلالية

نواف السالم(صدى):

أثار وسما تم تدشينه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعنوان (#حلا_المطيري_تدرب_الهلال) استفزاز الجماهير الهلالية معبرين عن غضبهم على الإدارة، بعد الأداء السيئ الذي ظهر به الهلال أمس أمام الريان القطري في دور المجموعات.

وبالبحث عن مصدر الوسم أتضح أن فتاة تدعى حلا المطيري قامت بإجراء استفتاء عبر حسابها في موقع ” تويتر ” قالت فيه: ” مادام المرأة خاضت كل مجال ..بما تسمح به حدود الشريعة ..شرايكم ارشح نفسي لمنصب ادارة الهلال .. شسمه مو احسن مني ” ، ليتفاعل معها العديد من المتابعين بوسم أحتل الترند الأول في المملكة.

وفتح الهاشتاق موجة من التندر من قبل الجماهير الرياضية، ناشرين العديد من مقاطع الفيديو الساخرة على هزيمة الهلال، وهو الأمر الذي أثار استفزاز الجماهير الهلالية، التي طالبت الإدارة بسرعة تعيين مدرب والنظر فيما وصل له الهلال بعد إقالة مدربه دياز.

الجديد بالذكر أن الهلال لم يكن في افضل حالاته امام الريان حيث خسر 2-1 في ملعب جاسم بن حمد في قطر, بعد اداء مخيب لأمال الجماهير الهلالية، بعد الهزيمة التي سبقتها في الدوري أمام الاتفاق والتي قلصت الفارق بينه وبين منافسه النادي الأهلي إلى نقطة واحدة.