” حلا المطيري تدرب الهلال ” .. هاشتاج ساخر يستفز الجماهير الهلالية
أثار وسما تم تدشينه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعنوان (#حلا_المطيري_تدرب_الهلال) استفزاز الجماهير الهلالية معبرين عن غضبهم على الإدارة، بعد الأداء السيئ الذي ظهر به الهلال أمس أمام الريان القطري في دور المجموعات.
وبالبحث عن مصدر الوسم أتضح أن فتاة تدعى حلا المطيري قامت بإجراء استفتاء عبر حسابها في موقع ” تويتر ” قالت فيه: ” مادام المرأة خاضت كل مجال ..بما تسمح به حدود الشريعة ..شرايكم ارشح نفسي لمنصب ادارة الهلال .. شسمه مو احسن مني ” ، ليتفاعل معها العديد من المتابعين بوسم أحتل الترند الأول في المملكة.
وفتح الهاشتاق موجة من التندر من قبل الجماهير الرياضية، ناشرين العديد من مقاطع الفيديو الساخرة على هزيمة الهلال، وهو الأمر الذي أثار استفزاز الجماهير الهلالية، التي طالبت الإدارة بسرعة تعيين مدرب والنظر فيما وصل له الهلال بعد إقالة مدربه دياز.
الجديد بالذكر أن الهلال لم يكن في افضل حالاته امام الريان حيث خسر 2-1 في ملعب جاسم بن حمد في قطر, بعد اداء مخيب لأمال الجماهير الهلالية، بعد الهزيمة التي سبقتها في الدوري أمام الاتفاق والتي قلصت الفارق بينه وبين منافسه النادي الأهلي إلى نقطة واحدة.
مؤدب[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن تنجز
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
الهلال من فترة زمنية كبيرة
يتعرض لشتم غير طبيعي
من جماهير النصر والاهلي بقيادة
بعض اعلاميين النصر والاهلي
وعمل بعض الحسابات باسم جماهير
هلالية مزيفة لايضاح انها جماهير
هلالية غاضبة على ادارة النادي
وهي طرق خبيثة ولاتصل الى التنافس
الشريف ..
وذلك بسبب تفوق الهلال محليا
وقدرته على الوصول بادوار متقدمة
ببطولة اسيا محاولة منهم هز ثقة
اللاعبين في الحصول على كاس اسيا
اولا ثم تاليب الجماهير ضد ادارة النادي
ورغبة جماهير النصر والاهلي وبعض اعلاميينهم
في سقوط تفوق الهلال بالحصول على
البطولات ..
ولكن ولله الحمد جماهير الهلال واعية
تعرف تلك الرغبات الدنيئة منهم ولاتتفاعل
مع مثل هذه الجماهير لان الهلال مومقصر
معاهم مسعدهم دوما .. اذا خسر بطولة
يعوض بدالها اربعة .. ولذلك هو متصدر
التفوق وبفارق كبير عن الاندية الاخرى ..
ولله الحمد والمنة ..
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4760 ] نشر منذ 59 دقيقة
ايه يالززززعيم صرت محكواني بحلقو المهايطييين بسيطه رتجع الامور ع مكانت قريبا