مواطن يتقدم بشكوى ضد مديره الوافد بشركة تجارية في جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة، بفتح التحقيق، غدًا الأربعاء، في شكوى مواطن يعمل في إحدى الشركات التجارية؛ بسبب فصله تعسفيًا من قبل قيادي وافد بالشركة.

وأوضحت المصادر أن الشاب السعودي المفصول، كان يعمل بوظيفة ” مصفف أرفف ” بالشركة منذ 7 سنوات، ولكنه فوجئ بصدور قرار فصله دون صدور أي مخالفات منه.

وأشارت إلى أن الإدارة الوافدة قامت بخداعه بعد أن جعلته يمضي على ورقة استقالته على أنها ورقة نقله إلى قسم آخر بالشركة، وبذلك تم حرمانه من التأمينات الاجتماعية وجميع الخدمات المرتبطة بوظيفته المفصول منها.