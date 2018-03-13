دياز يقترب من الأندية الإماراتية

ماجد محمد(صدى):

اقترب مدرب نادي الهلال السابق “ رامون دياز ” من تولي مهمة تدريب نادي إماراتي وفقا لصحيفة “ البيان ” الإماراتية.

كشفت مصادر عن اقتراب المدير الفني السابق للهلال الأرجنتيني رامون دياز، من تولي مهمة التدريب في أحد الأندية الإماراتية.

وقالت المصادر، إن النادي الذي يرغب في ضم ” دياز ” يعاني من تدهور نتائجه بشكل كبير مقارنة بالدور الأول، موضحة أن النادي يتفاوض بشكل جدي مع ” دياز “.

وتواجد ” دياز ” في مقر النادي الإماراتي، الذي لم يتم الكشف عن أسمه حتى الآن، الأسبوع الماضي؛ للتحدث حول تفاصيل العقد.