معلم يمزق غشاء عين أحد الطلاب بالبدائع

سالم المطيري(صدى):

اتهم ولي أمر أحد الطلاب، معلم من إحدى الجنسيات العربية، بالاعتداء على ابنه الطالب مدرسة ثانوية في محافظة البدائع بمنطقة القصيم، وضربه على عينه اليمنى؛ مما أدى إلى تمزق غشاء عينه، كما أظهرت التقارير الطبية.

وأوضح ولي الأمر التفاصيل قائلًا: ” القصة وقعت يوم أمس بعدما استأذن ابني الذي يدرس في الصف الثاني ثانوي للذهاب لدورات المياه، فرفض المعلم خروجه، وبعد التكرار على المعلم انزعج وضربه بيده على عينه اليمنى؛ مما أدى إلى تمزق الغشاء ” .

وأكد الأب، أن المدرسة تكتمت على الموضوع، ولكنه راجع المستشفى وحصل على تقرير طبي يفيد بتعرض إبنه لإصابة تستوجب غيابه 5 أيام عن الدراسة، رافعًا شكوى رسمية إلى إدارة تعليم البدائع بالأمر، بينما أشار تعليم القصيم إلى بدء التحقيق في الواقعة.