تراجع أسعار الذهب في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية

واشنطن(صدى):

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، تراجعًا في مستوياتها، في ظل ترقب إعلان بيانات التضخم الأمريكية حول وتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.11%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1319.30 دولار، كما انخفض سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري بنسبة 0.24% إلى 1319.91 دولار.

وفي المقابل ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية بنسبة 0.14% ووصل إلى مستوى 90.01.