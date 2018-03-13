ناقد رياضي يفتح النار على ” كهربا ” : أداؤه لن يؤهله للاحتراف أوروبيا

نواف السالم(صدى):

أدت تصريحات محترف الاتحاد محمود كهربا، حول رحيله عن العميد عقب انتهاء الموسم إلى غضب العديد من النقاد والجماهير؛ خاصة أن التصريحات جاءت في ظل فترة سيئة يمر بها النادي.

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي محمد الخميس، إن ” كهربا ” لا يصلح للاحتراف في الدوريات الأوروبية.

ويرى ” الخميس ” أن كهربا بأداؤه الهزيل هذا الموسم لن يستطيع الاحتراف، وعلق على تصريحات اللاعب عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” لايستحق اللعب في أوروبا،ولم يظهر مع الاتحاد هذا الموسم إلا في 3 مباريات فقط ”.