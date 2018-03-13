القرود تهزم السور الجديد بمبنى جامعة بيشة في بلقرن

أبها(صدى):

تخلو الطاولات والكراسي المخصصة للاستراحة، بمبنى فرع جامعة بيشة في بلقرن للبنات، الفترة الحالية، من الطالبات، حيث حلّت القرود في الأماكن المخصصة لهن.

وتتجول القرود في مبنى الجامعة منذ أسابيع في أرجاء الجامعة؛ بحثاً عن الطعام واللهو في أماكن الطالبات، وذلك بعد فشل السور الجديد الذي رفعته إدارة الجماعة في منعها من التسلل إلى داخل الحرم الجامعي.

وتستمر القرود في إثارة ذعر وخوف الطالبات، بالتزامن مع مطالبات أولياء الأمور بحل عاجل لهذا الأمر الذي يضايق الطالبات ويشكل خطراً عليهن.