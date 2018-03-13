كوارث الملاحة الجوية.. تعددت الأسباب والمصير واحد

عواصم عالمية(صدى):

سجل شهر مارس الجاري منذ بدايته، أسوأ كوارث الملاحة الجوية، حيث وتعددت حوادث سقوط الطائرات المدنية، إضافة إلى تحطم المروحيات العسكرية، في مختلف أنحاء العالم لأسباب مختلفة، لذا وفي هذا السياق، سنستعرض حوادث الطيران التي حدثت خلال هذا الشهر.

– كابول

في 4 مارس، تحطمت طائرة مروحية، داخل أكاديمية عسكرية، في العاصمة ” كابول ” ؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة.

– روسيا

تحطمت طائرة نقل روسية بقاعدة جوية بسوريا، في الـ 6 من مارس؛ مما أسفر عن مصرع 32 خصًا، وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن سبب تحطم الطائرة، ربما يكون خللًا فنيًا.

– الشيشان

تحطمت مروحية روسية من طراز ” مي – 8 ” ، في 7 مارس، متعددة الأغراض بجمهورية الشيشيان، شمال القوقاز الروسية؛ مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص، من ضمن 9 أشخاص، كانوا على متنها.

– طائرة ” دار مسنين ”

– أفادت الشرطة التايلاندية، سقوط الطائرة التي كانت تحمل أربعة أشخاص، أمام دار لرعاية المسنين، في منطقة ” تامبون فاخوك ” .

– تايلاند

تحطمت طائرة تدريب صغيرة؛ وذلك بعد سقوطها في مزارع المطاط، بمحافظة بوكيت في جنوب تايلاند.

– إيران

تحطمت الطائرة التركية بإيران، حيث كانت في طريقها، من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، إلى إسطنبول وتحطمت في جنوب غرب إيران؛ مما أسفر عن مصرع 11 شخص.

– نيويورك

صرحت السلطات الأمريكية، بتحطم مروحية وسقوطها في نهر بمدينة نيويورك، مما أدى لمقتل 5 أشخاص، وتمكن قائد المروحية من القفز والنجاة بحياته.

– طائرة ” ملعب الكرة ”

كانت هذه الطائرة تابعة لشركة ” US-Bangla ” ، وكانت تقل67 راكبًا وطاقمًا مؤلفًا من 4 أفراد، وسقطت على ملعب لكرة القدم، شرق المطار.

– نيبال

تحطمت طائرة بنجلاديشية بنيبال، مما أسفر عن مصرع 50 شخص؛ جراء التحطم عند هبوط الطائرة، في مطار كاتماندو الدولي.