الاتفاق يوضح حقيقة الاستغناء عن العبود والكويكبي

ماجد محمد(صدى):

أوضحت إدارة نادي الاتفاق، أنها لن تستغنى عن الثنائي عبد الرحمن العبود، ومحمد الكويكبي، مشددة على التمسك بهما.

وكانت انتشرت الشائعات حول سعي النصر والاتحاد للتعاقد مع ثنائي الاتفاق؛ إلا أن النادي لن يوافق.

وقالت الإدارة إنها ترغب في الحفاظ على أبرز نجوم الفريق خاصة أن عقد الكويكبي يمتد مع النادي حتى 2021، فيما يمتد عقد العبود حتى 2022.