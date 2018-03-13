وزير الداخلية اليمني: سنقدم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد لتحقيق مهمته
قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية، احمد الميسري، إن حكومة بلاده الشرعية ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد وستقدم كل الدعم الممكن لتحقيق مهمته .
وأكد الميسري خلال لقائه في عدن، رئيس فريق الخبراء الدوليين محمد جندوبي ، أن الميليشيا الحوثية مصرة على استمرار الحرب تنفيذا لأجندة إيران دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني، في حين تسعى الحكومة الشرعية للسلام وإنهاء الحرب من خلال التنازلات التي قدمتها في جولات المفاوضات في جنيف والكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واستعرض المسؤول اليمني، خلال اللقاء الجرائم التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين وتعمدها لقصف الأحياء السكنية في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها واستخدامها للسكان دروعا بشرية لتجنب غارات الطيران إلى جانب استخدامها للأحياء السكنية لتخزين أسلحتها.
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني، إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصاً لحقوق الإنسان وتدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك داخلياً وخارجياً.. مضيفا أن مراعاة حقوق الإنسان من أهم العوائق التي أخرت حسم المعركة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية .
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