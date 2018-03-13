وزير الداخلية اليمني: سنقدم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد لتحقيق مهمته

فهمي محمد(صدى):

قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية، احمد الميسري، إن حكومة بلاده الشرعية ‏ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد وستقدم كل الدعم الممكن لتحقيق مهمته .‏

وأكد الميسري خلال لقائه في عدن، رئيس فريق الخبراء الدوليين محمد جندوبي ، أن ‏الميليشيا الحوثية مصرة على استمرار الحرب تنفيذا لأجندة إيران دون أي اعتبار لمصالح ‏الشعب اليمني، في حين تسعى الحكومة الشرعية للسلام وإنهاء الحرب من خلال التنازلات ‏التي ‏قدمتها في جولات المفاوضات في جنيف والكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية.‏

واستعرض المسؤول اليمني، خلال اللقاء الجرائم التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين ‏وتعمدها لقصف الأحياء السكنية في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها واستخدامها ‏للسكان دروعا بشرية لتجنب غارات الطيران إلى جانب استخدامها للأحياء السكنية لتخزين ‏أسلحتها.‏

وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني، إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصاً لحقوق الإنسان وتدعم ‏كل الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك داخلياً وخارجياً.. مضيفا أن مراعاة حقوق الإنسان من أهم ‏العوائق التي أخرت حسم المعركة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية .‏