شخصية اعتبارية تخلق مناطق عشوائية جديدة بجدة.. والبلديات تخاطب الأمانة

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، طالبت أمانة محافظة جدة التابعة لأمانة مكة المكرمة، بالإفادة حول حصر أراض حكومية كان قد تعدى عليها شخصية اعتبارية وباعها لمواطنين، وبالتالي خلق مناطق عشوائية جديدة.

وأوضحت البلديات، في خطابها أنه تم تقسيم الموقع إلى مخطط عشوائي وبيعها لمواطنين بوثائق عادية، مشيرة إلى أن بعض الأراضي لا تزال أراض فضاء.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين عمد إلى إنشاء استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، مؤكدة أن الإحداثات تمت دون أن يكون للمعتدي أي مستمسكات شرعية بالتملك.

وأوضحت المصادر أن المواطنين تقدمّوا إلى الجهات المتخصصة بطلب إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم واستراحتهم، مؤكدة أن الأمانة تعمل حالياً على منع حدوث تعديات على أراض جديدة.

وسألت الوزارة، الأمانة حول ما إذا كان تم حصر تلك الأراض، مع بيان نوعها ومساحتها وإبداء الرأي حيال الإشكالية.