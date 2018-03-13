” الجوازات ” توضح حقيقة إيقاف المقيمين العائدين بالمهن التي تم سعودتها

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات أن تأشيرة خرج ولم يعد التي يصدرها صاحب العمل لمكفوله وهو خارج المملكة، تمنعه من الدخول إلى المملكة لمدة 3 سنوات، مشيرة في الوقت ذاته عدم صحة إيقاف العائدين بمهن تم توطينها.

وترصد ” صدى ” أبرز 3 استفسارات التي وردت للمديرية اليوم الثلاثاء حول التأشيرات التي تصدر خارج المملكة، وتمديد التأشيرة، توقيف المقيمين العائدين ويحملون المهن المسعودة.

1- أسعد الله أوقاتكم بكل خير انا مقيم يمني بمهنة مندوب مبيعات وتم إصدار تأشيرة خروج وعودة لمدة 4شهور والإقامة سارية المفعول هل يتم توقيفي عند العودة بالحدود وعدم الدخول الى المملكة بحجة المهنة.

الجوازات: في حال تم إصدار تأشيرة خروج وعودة لا مانع من العودة.

2- عامل على كفالتي انتهت اقامته قبل 20 يوم وهو خارج المملكة هل استطيع استقدامه على تاشيرة جديده مهنته عامل تربية مواشي

الجوازات: تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

3 – هل من الممكن ان تضاف خدمة تمديد الزيارة العائلية لليمنيين بعد 180 يوم عبر منصة ابشر في الايام القادمة.

الجوازات: التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يوم ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك .