تفاصيل مقتل شاب على يد خمسيني بجدة
قٌتل شاب عشريني؛ لإصابته بعدة طعنات قاتلة، على يد رجل خمسيني؛ بسب خلاف بينهما في جدة، وأفات الجهات الأمنية، أنه اندلع شجار بين رجل خمسيني وشاب عشريني في حي البغدادية بجدة؛ لوجود خلاف بينهما، وقام الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض ” سكين ” ؛ ما أدى لإصابته بعدة طعنات، نافذة ما أسفر عن وفاته.
يجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط المتهم، والذي أفاد خلال التحقيقات معه، أنه أحضر المجني عليه، من العاصمة المقدسة للذهاب به إلي شيخ يقرأ عليه الرقية الشرعية، وعند وصولهما إلى حي البغدادية اختلفا، فأخرج المجني عليه سكينا فوجهها له، وعلى الفور استلها منه وسدد الطعنات له من خلالها ما أدى لوفاته.
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0زائر[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 1 ساعة
محاكم العربان ﻻ تعترف بقانونية الدفاع عن النفس والعرض فقط الديه او القصاص .
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4760 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6754 ] نشر منذ 35 دقيقة
قصاص وريحونا كثر الهرج والمرج والحل بتطبيق شرع الله بكل قاتل