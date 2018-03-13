شقيق موظف ” بلديات الجوف ” عن تصرف أخيه: كانت مجرد دعابة لإضحاك الحضور

على العنزى(صدى):

قال شقيق موظف ” بلديات الجوف ” ، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يضع كرة البلياردو التي ضربها الأمين في المكان المخصّص لها، خلال تدشين أمين الجوف بعض المشاريع، أن موقف أخيه كان مُجرد دعابة لإضحاك الحضور وليس له أيّة تفسيرات أخرى.

جاء ذلك بعد أن روّج البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” و ” واتساب ” ، تفسيرات وأقاويل لموقف موظف ” بلديات الجوف ” خلال الفيديو الذي وجد انتشاراً كبيرًا خلال الساعات الماضية.

حيث قال شقيقه: ” أخي أحد موظفي بلديات الجوف، ويوم أمس في أثناء افتتاح أحد المشاريع الشبابية ضرب الأمين كرة البلياردو، وبأسلوب كوميدي، أخذ أخي الكرة ووضعها في الفتحة كنوع من الدعابة العابرة لإضفاء جو من السعادة لدى الزوّار ” .

وأبدى شقيق موظف ” بلديات الجوف ” اندهاشه لما ما تم تداوله بشأن تصرف أخيه، قائلًا: ” أستغرب حقيقة مَن فسّر الفيديو بتفسيرات لا أساس لها وبعضهم اعتبره تقرّباً وتطبيلاً، حسب وصفهم ” .

وأضاف: ” من يدقّق بالفيديو يلحظ أنها مُجرد تصرف كوميدي لا أكثر، ولا يحتمل هذه التفسيرات الخاطئة، ومَن اتهم أو دخل في النيّات سوف يكون عُرضة للمساءلة ” .

يشار إلى أن أمين محافظة الجوف، كان قد دشّن أحد المشروعات، وشارك الحضور بضرب كرة البلياردو، لكنها لم تصب الهدف، وبموقف طريف، أخذ الموظف الكرة ووضعها في الفتحة الجانبية لطاولة البلياردو.