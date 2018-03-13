بالصور.. لقاء مشرفي ومشرفات التجهيزات المدرسية بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

عقد مؤخرا اللقاء الأول لمشرفي ومشرفات إدارة التجهيزات المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بقاعة مساعد المدير العام للشئون التعليمية، وبحضور مدير الإدارة الأستاذ خالد بن صالح الغامدي الذي استهل كلمته بالشكر والتقدير لزملائه وزميلاته على جهودهم في الميدان وتعاونهم الدائم في المساهمة الدائمة للنهوض بمستوى أداء الإدارة، واستعرض آليات العمل الجديدة لأصناف الرجيع والجهات المعنية لمباشرة مهمة متابعته، ثم ألقى الضوء على توحيد مهام وإجراءات العمل الخاصة بالعمليات الإدارية والتدقيق الداخلي.

بعدها وجهت الكلمة لمساعدة مدير التجهيزات المدرسية الأستاذة كميلياء عفان التي تحدثت عند مراحل العمل والإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية. ثم استكمل الحديث كل من منسق الجودة الأستاذ خالد السالمي ومنسقة الجودة الأستاذة خلود القرشي؛ حيث تطرقا لاعتماد فريق العمل الذاتي المؤسسي وإجراءات توحيد الخطط. بعد ذلك تداول الحضور مناقشة مجمل آليات التقويم الذاتي المؤسسي في التجهيزات المدرسية، وفي ختام اللقاء شكر مدير الإدارة الأستاذ خالد الغامدي الحضور على تفاعلهم ومشاركتهم وتمنى لهم التوفيق.

