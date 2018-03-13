بالفيديو.. فنانة سعودية توجه رسالة قاسية لمنتقدي مظهرها

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة السعودية إلهام علي، رسالة قاسية لبعض المتابعين الذين يسيئون بتعبيراتهم عن مظهرها، وذلك عبر مقاطع وثقتها على برنامج ” سناب شات “.

وعبرت إلهام عن رأيها قائلة : أن هناك فرقًا بين الانتقاد والتجريح، وأنها تتقبل أي شخص ينتقد أداءها في العمل أو الأعمال التي تشارك بها؛ لكنها لا ترضى مطلقًا عن توجيه انتقادات لشكلها ومظهرها.

كما أكدت بقولها: ” انتقدو أي شي بعملي عملك مو حلو القصة الإخراج أداؤك، عادي بس ش دخل شكلي بالموضوع. ويقولون فنانات زمان حلوين إيش دخل أنا داخلة تمثيل ولا ملكات تجميل “.

مع العلم أن كل هذا الكلام وجهته إلهام لجمهورها، مبينة لهم أن انتقاد الفنان بسبب مظهره يؤثر به سلبًا عليه، متمنية منهم الحفاظ على العلاقات الإنسانية وتقدير مشاعر الآخرين .