نيمار شأن سيادي قطري.. ” تميم ” وحده من يملك قرار رحيله

نواف السالم(صدى):

على الرغم من رفع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، شعار الرحيل عن النادي الفرنسي، إلا أن الأمر ليس سهلًا كما يبدو عليه.

وتُعتبر صفقة نيمار، شأن سيادي قطري؛ ليس مجرد صفقة الحصول على لاعب بشكل طبيبعي كما عاهدنا الأمر في المستطيل الأخضر.

انضم ” نيمار ” إلى النادي الفرنسي بصفقة خيالية؛ لذلك لا يمكن أبداً الحصول على خدماته، وحتى ولو تم دفع أموال الدنيا.

وكانت مصادر أكد أن رئيس النادي القطري ناصر الخليفي، شدد على أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هو نفسه الذي يقرر في الأمر وآخر كلام ” أن نيمار ليس للبيع ” و ” لن يغادر باريس ” ، وتلك هي الكلمات التي جاءت على لسان الخليفي.

فبات قرار التخلي عن نيمار للريال أو أي فريق أخر في يد الأمير القطري المدلل، الذي تعاقد مع اللاعب ليكون الوجه الإعلاني لمونديال قطر 2022.