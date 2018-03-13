احتفالية فتاة بعودة زوجها من الخارج تنتهي بالطلاق

نايف السالم(صدى):

تحولت احتفالية زوجة بمناسبة عودة زوجها من مهمة عمل خارج المملكة إلى طلاق، وذلك بعدما اكتشفت مصادفة أن سفره كان ليتزوج عليها الثانية وليس مهمة عمل كما أدعى .

في تفاصيل الواقعة التي روتها إحدى صديقات الزوجة، أن زوجها قال لها إنه سيسافر خارج المملكة في مهمة عمل لمدة 15 يوما، وفي يوم عودته أرادت أن تحتفل بعودته بترتيب احتفالية داخل المنزل.

وأضافت فور عودته، حملت عنه حقيبة السفر لكي ترتب له بعض الأمور وعند ترتيب ملابسه تفاجأت بعقد زواج يحمل أسمه على فتاة مغربية، لتواجهه بالأمر الذي لم ينكره وأقر بأنه تزوج، لتترك له المنزل وتذهب إلى بيت أهلها طالبة الطلاق.