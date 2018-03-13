احتفالية فتاة بعودة زوجها من الخارج تنتهي بالطلاق
تحولت احتفالية زوجة بمناسبة عودة زوجها من مهمة عمل خارج المملكة إلى طلاق، وذلك بعدما اكتشفت مصادفة أن سفره كان ليتزوج عليها الثانية وليس مهمة عمل كما أدعى .
في تفاصيل الواقعة التي روتها إحدى صديقات الزوجة، أن زوجها قال لها إنه سيسافر خارج المملكة في مهمة عمل لمدة 15 يوما، وفي يوم عودته أرادت أن تحتفل بعودته بترتيب احتفالية داخل المنزل.
وأضافت فور عودته، حملت عنه حقيبة السفر لكي ترتب له بعض الأمور وعند ترتيب ملابسه تفاجأت بعقد زواج يحمل أسمه على فتاة مغربية، لتواجهه بالأمر الذي لم ينكره وأقر بأنه تزوج، لتترك له المنزل وتذهب إلى بيت أهلها طالبة الطلاق.
الزهراني200015[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
وتحطه بشششنطه كان خليته بالسياره
القحطاني[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 3 ساعات
ياشين بعض الترتيب
المر[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 3 ساعات
ماترتب هي تفتش عندها شكوك لومرتاح عينه ماتزوج معروفه تروح في نغسه ايزي عنده
ددددد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
هو اصلا مو ترتيب اصلا تفتيش بالاصح
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1234 ] نشر منذ 2 ساعتين
عج—–B
الله يكون فالعون.
Sam987[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
روحه بلا رده ….
عقبالي 🙂
رااايق[ عدد التعليقات: 4074 ] نشر منذ 2 ساعتين
تزوج الثانيه ومن المغرب * مبروووك *!!
*
وأنتي أيتها الزوجه ** أحذري من مفاجأاااات طريق السفر * !!!!!!!!!!!!!!!!!
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1968 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد شايفته كل شي بحياتها وماتوقعت منه ها الغدر وردت فعلها جا من صدمه مالومها المسكينه
مسافر مهمه عمل 🙃 لززوم نحطها من الشروط😜
الحربي[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، هذا إن دل فإنما يدلّ على أن في التأني السلامة وفِي العجلة الندامة 😂😂😂✍🏻✍🏻✍🏻
فقبل عمل الترتيبات اللازمة لأي شيء كان ؛ يجب التحقّق من الأمر في كافّة جوانبه وتحري الدقّة والإحاطة التامة
بالموضوع 😂😂😂 قبل الإقدام على فعل لاتحمد عواقبه 😂😂😂
العقل نِعْمَة عَظِيمَة وهبنا إياها اللَّه – عزّ وجلّ ؛ لذَلك يَجِب أن نستخدمه على الوَجْه الأكمل و (( المطلوب ))✌🏻
كَانت هَذِه الزوجة الحزينة علَى سفر زوجها تُرِيد أن ((تَفْرَح)) 😂 ولمّا عَاد زوجها من السّفر بصحبة زوجته المغربية
لَم تَجِد لَهَا (( مطرح )) 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .
slman[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 2 ساعتين
فاجاءه كالصاعقه عليها من المفترض يخبرها بعد فتره مو يخليها تشةف الشنطه وتشوف عقد زوجه الزوج تصرفه خاطئ
.[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياهبلك حجر يصقع في وسط جبهتك يا راعي رحلة عمل الا حلبوا سابع جد لك في المغرب و روحت
تتفسوى على زوجتك الوفيه المسكينه هيا خل رحلة عمل تنفعك ياضفعان
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 961 ] نشر منذ 2 ساعتين
سُئِل حكيم : متى يحق الزواج على المرأة
متى يكون الزواج بالثانية مطلبا” ؟ !
قال : إن تعدت الزوجه الأولى أربعين
وكثر منها الشكوى والأنين
وتدهنت بالفيكس والفازلين
وغدا رحمها لا يحمل الجنين
وظهرت عليها آثار السنين
واصبحت أم البنات والبنين
وتوارى الإغراء بالجسم السمين
=========================
ثم جاء الرد الصاروخي من حواء
على رسالة الحكيم فقالت :
إذا بلغت الزوجة الاربعين يكون الزوج ناهز الخمسين
فخارت قواه وعضلاته تلين
يقلب الشاي بحبات السكرين
وضغطه وكوليستروله مرتفعين
وبالليل ينام بنفس وشخير عاليين
وكأنه شاحنة خلص منها البنزين
وما بقي فيه إلا لسان يريد قص بالسكين
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
خالدالشهراني[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 2 ساعتين
وربي انه حمارههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتعيش وتاكل غيرها يابطل
صداوي[ عدد التعليقات: 1750 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلك رجال وقل بتزوج ليش اللف والدوران
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
الزواج من المراءة الثانية
امر كبير عند المراءة
وهو امتحان للمراءة بهالدنيا
وصبرها يعوضها ربنا بالجنة
وسبب غضب الحريم من الزواج
بالمراءة الثانية ليس حبا بالرجل
او امر يكون عاطفيا .. مثل مايكون
لدى الرجل من غيرة على المراءة ..
ولكن بسبب الخوف من كلام الحريم
عليها فقط وهذه هي الحقيقة ..
ولو كل امراءة حطت براسها ان زوجها
سيتزوج عليها ليس بسبب نقص بها
او ان الثانية اجمل منها كان ماتنصدم
منه ..
مؤدب[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب والتورته مين اكلها؟
بترجع ماراح تطول الحريم هياط😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههخخخخخخ مسوي حفله ههههه رحت تعبت علي الفضي
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 25 دقيقة
الخشخشة..وزواج من المغرب اشوفها عيب بحق الرجل …اما تصارح زوجتك ..منول ولا اترك والله مادور غير بنت بلدي ..انا اعتبرهم دلوخ..ذولا اي واحدة يفعل بها زوجها تهجه..غير محسوف عليه ..السعوديات نصهم عازبات مالقوا وهو ينط برا …نط عود بحلقه