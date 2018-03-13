بالصور.. إغلاق عدد من المحال المخالفة وحملة لرفع المخلفات في جازان

تركي السالم(صدى):

رصدت بلدية محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، 31 مخالفة، كما أغلقت عددًا من المحال التجارية المخالفة، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وفي سياق متصل، أوضحت أمانة منطقة جازان عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” أن بلدية محافظة هروب تواصل عمليات رفع المخلفات والأشجار المشوهة للمنظر العام ضمن حملة معالجة التلوث البصري.

بينما استمرت بلدية العيدابي في صيانة طرق القرى الجبلية الوعرة بإستخدام المعدات الثقيلة، كما أطلقت حملة شاملة للحد من إنتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية، من خلال فريق عمل متخصص.

