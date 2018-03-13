معلمة تمارس الجنس مع إحدى طالباتها على مدار شهر
أصدرت محكمة أمريكية، حكمًا بسجن المدرسة الأمريكية بروك روزيندال، 3 سنوات؛ وذلك بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع إحدى طالباتها.
وجاء في لائحة الاتهام، أن ” بروك ” مارست الجنس مع هذه الطالبة، بداية من اليوم الرابع، من شهر يناير وحتى الثالث من فبراير خلال العام الماضي.
وكانت ” بروك ” تعمل كمدربة لكرة السلة وكرة اليد، للمرحلة الإعدادية، في مدرسة ” ريفيردال ” ، بالولايات المتحدة؛ وذلك قبل أن تتقدم باستقالتها في مارس من العام الماضي.
يُذكر أن حكم المحكمة صدر في 26 يناير، بسجن بروك روزيندال، البالغة من العمر 27 عاما، لمدة 3 سنوات؛ لإقامتها علاقة جنسية مع طالبة في الـ 13 من عمرها، في المدرسة التي كانت تعمل بها.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههههههههه ” عاشت أمريكا حرة مستقلة “
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2816 ] نشر منذ 52 دقيقة
كله بسسب كرة السله
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 43 دقيقة
علاقة جنسية مع طالبة؟؟؟؟؟
يعني سحاق
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2816 ] نشر منذ 30 دقيقة
نعم ياعصي الدمع في الشرع يسمى سحاق
والمدمنه عليه لن تستطيع الاستغناء عنه حتى بعد الزواج-وقد تلجاء له مع احدى صديقاتها او تمارسه بطريقتها الخاصه-الا اذا زوجها اكتشف ماتريد او صارحته بانها ترغب ان تكون بعض الممارسات خارجيه -فسوف تستقيم الأمور-(لاحياء في الدين)