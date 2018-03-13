معلمة تمارس الجنس مع إحدى طالباتها على مدار شهر

واشنطن(صدى):

أصدرت محكمة أمريكية، حكمًا بسجن المدرسة الأمريكية بروك روزيندال، 3 سنوات؛ وذلك بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع إحدى طالباتها.

وجاء في لائحة الاتهام، أن ” بروك ” مارست الجنس مع هذه الطالبة، بداية من اليوم الرابع، من شهر يناير وحتى الثالث من فبراير خلال العام الماضي.

وكانت ” بروك ” تعمل كمدربة لكرة السلة وكرة اليد، للمرحلة الإعدادية، في مدرسة ” ريفيردال ” ، بالولايات المتحدة؛ وذلك قبل أن تتقدم باستقالتها في مارس من العام الماضي.

يُذكر أن حكم المحكمة صدر في 26 يناير، بسجن بروك روزيندال، البالغة من العمر 27 عاما، لمدة 3 سنوات؛ لإقامتها علاقة جنسية مع طالبة في الـ 13 من عمرها، في المدرسة التي كانت تعمل بها.