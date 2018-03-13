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معلمة تمارس الجنس مع إحدى طالباتها على مدار شهر

معلمة تمارس الجنس مع إحدى طالباتها على مدار شهر
واشنطن(صدى):

أصدرت محكمة أمريكية، حكمًا بسجن المدرسة الأمريكية بروك روزيندال، 3 سنوات؛ وذلك بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع إحدى طالباتها.

وجاء في لائحة الاتهام، أن ” بروك ” مارست الجنس مع هذه الطالبة، بداية من اليوم الرابع، من شهر يناير وحتى الثالث من فبراير خلال العام الماضي.

وكانت ” بروك ” تعمل كمدربة لكرة السلة وكرة اليد، للمرحلة الإعدادية، في مدرسة ” ريفيردال ” ، بالولايات المتحدة؛ وذلك قبل أن تتقدم باستقالتها في مارس من العام الماضي.

يُذكر أن حكم المحكمة صدر في 26 يناير، بسجن بروك روزيندال، البالغة من العمر 27 عاما، لمدة 3 سنوات؛ لإقامتها علاقة جنسية مع طالبة في الـ 13 من عمرها، في المدرسة التي كانت تعمل بها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 55 دقيقة

ههههههههههه ” عاشت أمريكا حرة مستقلة “

[ عدد التعليقات: 2816 ] نشر منذ 52 دقيقة

كله بسسب كرة السله

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 43 دقيقة

علاقة جنسية مع طالبة؟؟؟؟؟
يعني سحاق

[ عدد التعليقات: 2816 ] نشر منذ 30 دقيقة

نعم ياعصي الدمع في الشرع يسمى سحاق
والمدمنه عليه لن تستطيع الاستغناء عنه حتى بعد الزواج-وقد تلجاء له مع احدى صديقاتها او تمارسه بطريقتها الخاصه-الا اذا زوجها اكتشف ماتريد او صارحته بانها ترغب ان تكون بعض الممارسات خارجيه -فسوف تستقيم الأمور-(لاحياء في الدين)

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