بعد التعثر المتكرر.. على الزعيم استغلال الفرص للتأهل في البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

بات الهلال في وضع لا يحسد عليه، عقب هزيمة مدوية أمام الريان القطري أمس الأثنين بهدفين مقابل هدف نظيف.

وانتهت الجولات الـ 4 من دوري أبطال أسيا بتعادلين للزعيم أحدهما سلبي والأخر إيجابي بهدف، وهزيمتين على يد الريان والاستقلال الإيراني.

وعلى الرغم من تذيل الزعيم المجموعة بنقطتين فقط، إلا أنه مازالت هناك فرص للتأهل إلى دور الـ 16 والعودة من جديد.

ويأتس ترتيب مجموعة الزعيم كالتالي: الاستقلال والريان يتصدران بـ 6 نقاط، وفارق النقاط لصالح النادي الإيراني، العين الإماراتي في المركز الثالث بـ 4 نقاط، والزعيم متذيل بنقطتين.

وترصد ” صدى ” فرص تأهل الزعيم للدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ينتظر الهلال مبارتين أحدهما أمام العين، والأخرى أمام الاستقلال، يجب على الزعيم تحقيق نتيجة إيجابية خلالهما، للوصول لـ 8 نقاط.

وتشهد الجولة القادمة مواجهة بين الاستقلال و الريان، ولمصلحة الهلال أن تنتهي المباراة بالتعادل ليصل الفريقين إلى النقطة السابعة، مع فوز الهلال.

ويلتقي الريان العين الإماراتي في نهاية مباريات دور المجموعات، في حالة فوز العين ستتاح فرصة للزعيم حتى يتأهل.

ويأتي ترتيب مجموعة الزعيم كالتالي: الاستقلال والريان يتصدران بـ 6 نقاط، وفارق النقاط لصالح النادي الإيراني، العين الإماراتي في المركز الثالث بـ 4 نقاط، والزعيم متذيل بنقطتين.