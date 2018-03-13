بعد زيارة سمو ولي العهد.. بريطانيا تدرج مسجدين على قائمة تراثها

لندن(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، إدراج مسجدين لندنيين على قائمة التراث التاريخي والمعماري الوطني لها، وذلك وفقًا لتوصية أصدرتها الوكالة الحكومية المكلفة حماية التراث في هذا الصدد.

ويشمل القرار التي اتخذته الوزارة البريطانية، كلًا من ” مسجد لندن المركزي ” مع المركز الثقافي الملحق به، و ” مسجد فضل ” الواقع في حي ” ساوثفيلدز ” .

وفي السياق ذاته، قال مايكل ايليس، وزير الدولة لشؤون التراث في بريطانيا: ” بإدراجنا هذين المسجدين الرائعين على القائمة، لا نحافظ على مواقع عبادة مهمة فحسب، وإنما نحتفل أيضًا بالإرث الغني للجماعات المسلمة في إنجلترا ” .

يشار إلى أن ” مسجد لندن المركزي ” ، افتتح في عام 1977 ، ويمتاز بقبته الضخمة المذهبة، ومنارته البيضاء البالغ ارتفاعها 44 مترًا، فقد بني وفقًا لطراز يزاوج بين ” الحداثة البريطانية ” و ” الأشكال التقليدية للإسلام ” .

فيما بني ” مسجد فضل ” في عام 1926، وهو أول مسجد بني في لندن، وقد تم تشييده من خلال التبرعات، ويمتاز المسجد بلونيه الأبيض والأخضر، ويعد مزيجًا من أشكال معمارية هندية، واتجاهات أسلوبية بريطانية معاصرة.

جدير بالذكر، أنه قد جاء هذا القرار بإدراج المسجدين اللندنين على قائمة التراث البريطاني، في أعقاب زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – إلى المملكة المتحدة، في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.