قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا أمنيا بعدن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر محلية يمنية، عن انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقراً أمنياً في حي المنصورة شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكانت قوات الجيش اليمني، قد حققت تقدماً ميدانياً جديد في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع تقدم مماثل للمقاومة الشعبية في مديرية القريشية بالمحافظة.

وأوضح الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير ” شعب باحواص ” و ” ظهر البياض ” في مديرية الملاجم، بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا الإرهابية، بعد معارك عنيفة اندلعت منذ الساعات الأولى في صباح اليوم، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة.