ارتفاع جماعي للعملات الرقمية بعد التأكيد على قانونيتها

عادل الحربي(صدى):

واصلت العملة الرقمية ” بتكوين ” تعافيها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل الارتفاع الجماعي لباقي العملات الرقمية، مدعومة بتهدئة المخاوف حول تكنهات حظر تعدين الأصول الافتراضية في أوروبا.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 2.90% إلى 9382 دولارًا، في تمام الساعة 09:18 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت ” إثريوم ” بنسبة 1.90% إلى 713 دولارًا، وارتفعت ” الريبل ” بنسبة 0.20% إلى 80 سنتًا، فيما زادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 3.20% إلى 1091 دولارًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 382 مليار دولار، في الوقت الذي صرحت فيه مفوضة الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي ماريا جابرييل بأن تعدين العملات الرقمية يتسم بالقانونية ويخضع لقواعد ومعايير استهلاك الكهرباء، ولا يوجد أساس تشريعي لمنع هذه العمليات.