تعاني من عيب خلقي بقدميها.. مواطن يناشد خادم الحرمين علاج ابنته

أبها(صدى):

ناشد مواطن من خميس مشيط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – بالتدخل العاجل لعلاج ابنته ” وصايف ” البالغة من العمر عام ونصف، والتي تعاني من عيب خلقي ولدت به في أصابع قدميها.

وأوضح المواطن بندر عسيري في مناشدته التي تلقتها ” صدى ” أن ابنته وُلِدَت بشكل طبيعي ولم تعانِ من أي مرض، لكن اكتشفنا أن لديها عيب خلقي في قدميها وراجعنا العديد من المستشفيات لتشخيص الحالة، إلا أن أغلب المستشفيات لن تقبل حالتها.

وأضاف أنه منذ ولادتها واتنقل بها بين المستشفيات في المملكة، وفي الأخير حصلت على موافقة من مدينة الملك سعود الطبية بالمراجعة في 13/8/2018 أي بعد 6 أشهر من الآن، مطالباً الجهات المعنية والمسؤولين بالنظر في معاناة الطفلة وإنقاذها خوفا من أن تتفاقم حالتها.