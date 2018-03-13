وفاة الفنان الكويتي عبدالله الباروني في ظروف غامضة

نورة الشهري(صدى):

توفى الفنان الكويتي الشاب عبدالله الباروني عن عمر ناهز 44 عاما، وذلك كان بطريقة مفاجئة وفي ظروف غامضة فجراليوم الثلاثاء، فيما سيوارى جثمانه الثرى عصرًا في مقبرة الصليبخات الكويتية.

وأثار خبر الوفاة ذهول الكثير من النشطاء الخليجيون ، معبرين عن صدمتهم من خلال هاشتاج #عبدالله_الباروني على موقع التواصل ” تويتر “.

مع العلم أنه قبل إعلان وفاته لم يكن الباروني يعاني من أي مرض، حيث كان هذه الأيام مشغول بالعمل على مسلسل كان من المفترض عرضه في رمضان، مما جعل البعض يعتقد أن الوفاة المفاجئة لعبدالله وقعت بسبب سكتة قلبية، وأنه إلى الآن لا توجد تفاصيل كافية بشأن وفاة الباروني.

وانهالت التعليقات من داخل وخارج الوسط الفني حيث كتب الكويتي ” ناصر المجيبل ” : ” شهادة بحق المرحوم #عبدالله_الباروني بأنني منذ عرفته من ١٧ عام وهو حريص على أداء الصلوات في وقتها. حسن الخلق وطيب المعشر. صبر الله قلب زوجته وبناته وأسرتيّ الباروني والمكيمي الكرام “.

وعلق مغرد آخر تحت اسم ” كالفنتورا “: ” إنّ لله وإنّ اليهِ راجعون أمس كان يصور مشاهده للمسلسل الجديد واليوم توفى الله يرحمه برحمته الموت م يعرف صغير و كبير ف هل انت جاهز ؟ هل تصلي صلواتك بوقتها ولا تأخرها ؟ الله يصلح الحال و يطول باعماركم و يهدي الجميع ويحبب قلوبكم بالصلاة ”.

والجدير بالذكر أن الفنان عبدالله الباروني، من مواليد أكتوبر 1973 ويبلغ من العمر 44 عامًا، بدأ التمثيل في 1997، وشارك في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية.