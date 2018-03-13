الشورى لـ ” الخدمة المدنية ” : يجب وضع خطة لشغل 88 ألف وظيفة حكومية

نايف السالم(صدى):

دعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، وزارة الخدمة المدنية، إلى وضع خطة تفصيلية بشأن شغل ما يزيد عن 88 ألف وظيفة شاغرة في القطاعات الحكومية.

وأوضحت اللجنة أن بعض رواتب المستشارين والخبراء تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني، موصية بوضع سقف أعلى للتعاقدات التي تتم معهم، وكذلك وضع ضوابط لها ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن هذه التعاقدات.

يأتي ذلك بناء على التقرير السنوي للوزارة، الذي أعلن عن وجود ما يقارب 39.8 ألف وظيفة شاغرة في سلم الوظائف الصحية، و22.6 ألف أخرى بسلم هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في جامعات المملكة.