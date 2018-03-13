آل الشيخ يعترف بفشل الاحتراف بإسبانيا.. ويؤكد: ليس لدينا لاعبين يستحقون راتب مليون

ماجد محمد(صدى):

تكرر على مدار الفترة الماضية استبعاد اللاعبين المحترفين في الدوري الإسباني عن قوائم الفرق المنضمين إليها في المواجهات المختلفة؛ على الرغم من الآمال والطموحات التي حملها هؤلاء اللاعبين عند رحيلهم إلى الدوري الإسباني في ملف تولاه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

ومع تكرار مشهد الاستبعاد، بدأ الجميع أن يشعر بأن هناك مؤامرة وخطة محكمة من أندية الدوري الإسباني لاستبعاد اللاعبين.

وفي هذا السياق وبالتزامن مع تساؤلات الجماهير، أوضح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن ملف الاحتراف في الأندية الإسبانية، هو من بين الملفات التي بدأ يشعر أنه فشل بالفعل فيها، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يريد الاستعجال في الحكم بشكل نهائي فيه على آمل أن يحدث جديد.

وفي سياق أخر، قال إن هناك أيضًا ملفات ناجحة تبناها، وهي ” عقد النقل التلفزيوني الضخم ” ، ومبادرة ” أدعم ناديك “.

وعن الشائعات حول إقالته لعادل عزت رئيس الاتحاد السعودة للكرة من منصبه، أكد أنه لا يوجد أي توجه لمثل هذا الأمر، مشددًا على أن ” عزت ” هو رأس الهرم في الاتحاد.

وفي تصريح مفاجيء أكد على أنه لا يوجد لاعبين في المملكة يستحقون أن يكون راتبهم أكثر من مليون إلى مليون ونص ريال سنويًا.