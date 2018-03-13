تراجع أسعار النفط وسط مخاوف ارتفاع الانتاج الأمريكي

واشنطن(صدى):

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها الهامشي أمس الاثنين، في ظل استمرار المخاوف بشأن ارتفاع انتاج الخام في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو إلى 64.93 دولار للبرميل، في تمام الساعة الـ08:58 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت أمس 65.58 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 61.33 دولار للبرميل، بعدما سجلت أمس ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.1% عند 62.09 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة توقعت في تقريرها الشهري، أمس الاثنين، ارتفاع الإنتاج الأمريكي من التكوينات الصخرية الرئيسية بمقدار 131 ألف برميل يوميًا خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى مستوى قياسي 6.95 مليون برميل يوميًا.

كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط أعلى مستوى 11 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2018 متجاوزًا روسيا، بعدما تجاوز 10 ملايين برميل يوميًا في أواخر عام 2017.