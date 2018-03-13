سيلفي كيم كاردشيان يثير اعجاب متابعيها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت نجمة تلفزيون الواقع ” كيم كاردشيان ” صورة سيلفي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، حيث التقطتها مع أيقونة الموسيقي مادونا ، وذلك خلال حضورهما أحد الاحتفاليات في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية.

حيث تعتبر كيم واحدة من أكثر الأشخاص التي يتمنى عشاقها ومحبوها التقاط الصور التذكارية معها، و لم يتوقف الأمر عند المعجبين بل أهم وأكبر نجوم العالم يحرصون على التقاط الصور مع كيم .

وانهالت على الصورة سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والاعجاب بإطلالة النجمتين ” كيم و مادونا ” ، كما حققت الصورة أكثر من 2 مليون LIKES خلال يوم واحد فقط .