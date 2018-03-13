بالصور.. سيدة تترك عملها لتربية أظافرها

واشنطن(صدى):

أقدمت امرأة أمريكية تٌدعى ” أريندا ستورم ، 56 عاماً ” من ولاية أوهايو ، على الاستقالة من وظيفتها بعد تعافيها من السرطان لتتخذ من أظافرها عملا لها.

حيث عملت أريندا على تربية أظافر قدميها ويديها حتى وصل طولها إلى 15 سم ثم بدأت في بيع صورها، كما أنها تتفاخر بامتلاكها لهذه الأظافر .

وكانت أريندا قد بدأت مدونتها عن رحلتها مع سرطان الثدي واستئصاله، ثم بدأت بيع مقاطع الفيديو التي تظهرها تقوم ببعض الأشياء بأظافرها الطويلة بمبلغ 12 دولارا.