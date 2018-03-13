بالصور.. سيدة تترك عملها لتربية أظافرها
أقدمت امرأة أمريكية تٌدعى ” أريندا ستورم ، 56 عاماً ” من ولاية أوهايو ، على الاستقالة من وظيفتها بعد تعافيها من السرطان لتتخذ من أظافرها عملا لها.
حيث عملت أريندا على تربية أظافر قدميها ويديها حتى وصل طولها إلى 15 سم ثم بدأت في بيع صورها، كما أنها تتفاخر بامتلاكها لهذه الأظافر .
وكانت أريندا قد بدأت مدونتها عن رحلتها مع سرطان الثدي واستئصاله، ثم بدأت بيع مقاطع الفيديو التي تظهرها تقوم ببعض الأشياء بأظافرها الطويلة بمبلغ 12 دولارا.
رااايق[ عدد التعليقات: 4073 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكل أظافر الرجلين * وعععععععععع تجيب القرف *!
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أما أظافر اليديين * تقول فلفل مكسيكي أحمر * ههههههههههههههه
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وبرضوا تجيب القرف * تشبه ميساء الساحرة اللي بسندباد * هههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2816 ] نشر منذ 2 ساعتين
قد يكون مرض السرطان سبب لها حاله نفسيه في بداياته قبل ان تتعافى