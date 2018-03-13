بالصور.. إغلاق ملحمة في نجران بسبب ” حاشي مريض “

راشد آل شريه(صدى):

أغلقت أمانة منطقة نجران، ملحمة مخالفة للاشتراطات الصحية بحي أبا السعود في المنطقة، وذلك في إطار حملتها الرقابية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة على المستوى المحلي.

وأكد هادي آل قريع، مدير إدارة الرقابة الشاملة، أنه تمّ الجمع بين الإغلاق الفوري للملحمة المخالفة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لوجود عددٍ من المخالفات الصحية، التي تمثل أبرزها في الاحتفاظ بـ ” حاشي مريض ” في حضيرة خلف الملحمة.

كما تضمنت المخالفات، تدني مستوى النظافة العامة، ووجود مسلخ غير نظامي ملحق بالملحمة، وكذلك عدم التقيد بالذبح في مسالخ الأمانة المعتمدة، فيما تم إعدام الحاشي كليًا بمسلخ الأمانة في حي أبا السعود.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي عبدالله بن ناصر آل فاضل، بأن الحملات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، جاءت للتأكد من التزامها بمواصفات السلامة الصحية وتوافر وسائل الخدمات كافة للحفاظ على صحة عالية المستوى، بالإضافة لتطبيق العقوبات بحق المحال المخالفة، لتوفير بيئة ملائمة لسكان وزوار مدينة نجران.

فيما دعا ” آل فاضل ” الجميع، للتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات، وذلك من خلال رقم الطوارئ 940.