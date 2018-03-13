مطار جدة لـ شركات الطيران الأجنبية: التوطين أو تطبيق القانون

نايف السالم(صدى):

يواصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، توطين الوظائف التي يشغلها الوافدون في شركات طيران الخطوط الأجنبية ووكلائها، وكذلك شركات الخدمات الأرضية العاملة فيه.

وتهدف إدارة المطار، إلى توطين أكثر من 1500 وظيفة، مطالبة جميع الشركات العاملة فيه بسرعة إحلال العمالة الأجنبية بالمواطنين، على الوظائف المقصورة لهم، والرفع بذلك عاجلاً.

وأكدت الإدارة في تعميم كان قد وزعته، أن هناك جولات تفتيشية سيتم تنفيذها من اللجنة التنفيذية للتوطين بالمطار، بالتعاون مع لجان التوطين بمحافظة جدة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالأوامر والتعليمات المنظمة لتوطين الوظائف.