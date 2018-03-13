سياحة الباحة تقدم 15 ورشة تدريبية خلال عام 2018

سعيد العجل(صدى):

ينظم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) للعام ٢٠١٨م اكثر من ٢٨٠ ورشة تدريبية لتأهيل و تطوير الموارد البشرية و الراغبين العمل في القطاعات السياحية في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري أنه سوف يتم إقامة 15 برنامجاً تطويرياً وتأهيلياً خلال هذا العام والتي سوف تسهم في تأهيل وتطوير قدرات العاملين والراغبين في العمل بالقطاع السياحي وتوعيتهم بالإضافة إلى تأهيل المرخصين في القطاعات السياحية .

وأوضح أن أبرز البرامج التي ستعقد في منطقة الباحة موجهة للمواطنين تتضمن 15 مجالاً للتأهيل والتطوير تشمل “ التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي ” و ” تطوير المهارات الإشرافية والقيادية للعاملين في القطاع السياحي ” و ” ابتكار المشروعات السياحية الصغيرة وتسويقها ” و “ العلاقات العامة والمراسم في القطاع السياحي “ ، كما تشمل المجالات “مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية ” و”تأهيل المرخصين للإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات و “تطوير مهارات موظفي الاستقبال في الأيواء السياحي ” بالإضافة إلى “مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية ” و “ الأمن والسلامة في القطاع السياحي ” و ” تطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية ” .

وأشار الشهري إلى أن الهيئة تمنح شهادات حضور معتمدة من الهيئة وأن هذه البرامج تقدم بشكل مجاني للجميع، ويمكن لمن يرغب التسجيل في هذه البرامج عبر الرابط التالي

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وقد قدم الشهري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعمه لتلك البرامج وحرصه على الاستمرارية والتوسع في تنفيذ تلك النوعية من البرامج التدريبية والتوعوية للمواطنين وآثارها الايجابية في استقصاء الإحتياجات التدريبية لدى المشاركين قبل وبعد تنفيذ هذه البرامج للرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين وزوار المنطقة.

كما قدم شكره للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) التابع للهيئة والذي يعمل على وضع خطط التطوير للبرامج والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الوارد البشرية السياحية وتوفير فرص العمل والتي سوف تنعكس إيجاباً على إقتصاد المملكة.وفي حال اي استفسار عن البرامج التواصل مع الاستاذ / وليد الغامدي جوال +966 55 977 4266