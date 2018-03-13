فيديو مروع لمصاب يستخدم قدمه المبتورة كوسادة في مستشفى

نيودلهي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لرجل هندي مصاب جراء حادث تحطم حافلة مدرسية يعمل بها يستخدم قدمه المبتورة كوسادة أثناء نومه في المستشفى.

وقال أحد أقرباء الضحية في تعليقه على الفيديو إنهم عندما وصلوا إلى المستشفى وجدوا القدم تحت رأسه، وطلبوا من الأطباء مرارا التدخل لكنهم رفضوا، وبعد نحو ساعتين تمكنوا من الحصول على وسادة من السوق، وقاموا بإزالة القدم.

وأوضحت عائلة المريض أنه لم يكن امامهم خيار آخر سوى نقله إلى مستشفى خاص.