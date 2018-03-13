” العمل ” : ضبط 17 ألف مخالفة بسوق العمل خلال 2017م

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة نفّذت خلال العام الماضي (2017م) نحو 187.931 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت في سوق العمل في كافة مناطق المملكة، نتج عنها ضبط 17.282 مخالفة، وذلك من خلال زيارة 76.107 منشآت.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن أكثر المخالفات ارتكابا من قبل المنشآت تركزت في عدم احتفاظ صاحب العمل بالكشوفات والسجلات والملفات، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليم العامل نسخة منه.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، استمرار الجولات التفتيشية لمفتشي الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ من أجل تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق مخالفي نظام وقرارات العمل، وعدم التهاون في ضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من عمال وأصحاب أعمال.

وأضاف أباالخيل، أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام أطراف العمل بنظام وقرارات العمل المنظِّمة للسوق، وكذلك حماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف المستفيدة منه.

ودعا المتحدث الرسمي، إلى التواصل مع الوزارة عبر هاتف مركز الاتصال (19911)، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية، وذلك للإبلاغ عن أية مخالفات لنظام وقرارات العمل أو أية استفسارات أخرى.